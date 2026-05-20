Выручка резидентов ОЭЗ «Томск» в 2025 году выросла на 9%

В 2025 году выручка резидентов Особой экономической зоны «Томск» достигла 6,17 млрд руб. В сравнении с показателем годом ранее прирост составил 9% (6,59 млрд руб.), сообщил журналистам замгубернатора по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям региона Василий Потемкин.

По его словам, с момента запуска особой экономической зоны объем инвестиций в проекты превысил 29,7 млрд руб., выручка резидентов составила 56,1 млрд руб. Кроме того, в 2025 году было создано 202 новых рабочих места. Таким образом, их количество увеличилось до 2656.

«Объем инвестиций резидентов на территории ОЭЗ за 2025 год составил 2,727 млрд руб. Это почти на 21 млн руб. больше, чем годом ранее»,— сказал господин Потемкин (цитата по «РИА Томск»).

Томская ОЭЗ была запущена в апреле 2006 года. На ее территории работают 52 резидента.

