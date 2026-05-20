Уголовное дело возбудили после гибели рабочего от удара током в Кстовском районе

Во время устранения аварии на канализационно-насосной станции в деревне Черемисское Кстовского района Нижнего Новгорода погиб 31-летний рабочий. Его ударило током, сообщили в региональном СУ СКР.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

Несчастный случай произошел 15 мая. В областной госинспекции труда уточнили, что погибший работал у ИП Тарасова Л.В.

Галина Шамберина