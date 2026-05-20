На содержание дорожных камер в Башкирии направят до 178 млн рублей

Центр организации дорожного движения Башкирии на конкурсе 9 июня выберет подрядчика для содержания системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и распознавания изображения регистрационных номеров. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 178,06 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

Услуги необходимо оказывать в течение года, до 16 июля 2027 года. В состав автоматических систем входят программы десяти видов, в том числе 129 комплексов «Кречет-СМ», 59 комплексов «Кордон-М2», 32 комплекса «Скат-ПП-НПП», 31 комплекс «Скат-ПП-ЛУД» и другие.

При техническом обслуживании комплексов допускается кратковременная, не более часа, остановка их работы с отключением от внешних сетей.

