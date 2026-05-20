Спасателям Башкирии поступило 14 обращений о выходе медведей к людям

С начала года в госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило 14 обращений о встрече медведей с людьми.

Последние два инцидента произошли в Иглинском районе и садовом товариществе в Нефтекамске, сообщает пресс-служба ведомства. В первом случае медведь разорил пасеку, а во втором пришел на участок с ульями.

В конце весны голодные после спячки медведи ищут еду, объясняют спасатели. При встрече с дикими животными люди не должны бежать, смотреть им в глаза, поворачиваться спиной, бросать камни и палки, а также фотографировать, кормить и гладить. Дачникам и пчеловодам советуют убирать пищевые отходы, закрывать компост, прятать миски уличных питомцев на ночь и использовать отпугиватели.

К середине июня прошлого года в региональные центры обработки вызовов поступило 17 сообщений о встрече с медведями.

