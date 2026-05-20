В Чувашии на реконструкцию дорог направят 12 млрд рублей

В Чувашии в 2026 году на дорожное хозяйство региона направят 12 млрд руб. Власти республики планируют восстановить 600 км дорог, а работы охватят 1088 объектов, сообщает пресс-центр республики.

По словам председателя правительства Чувашии Сергея Артамонова, одним из главных проектов станет обновление дорог, по которым передвигалась тяжелая техника при строительстве трассы М-12. На эти цели в 2026–2028 годах предусмотрено 2,6 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов.

Восстановление 11 участков общей протяженностью 75 км пройдет в Ибресинском, Канашском, Порецком, Шумерлинском и Янтиковском округах.

Кроме ремонта дорог, в Чувашии в этом году планируют построить и реконструировать 12 км дорог, отремонтировать шесть искусственных сооружений и обустроить 23 км наружного освещения вдоль региональных трасс в населенных пунктах.

Анна Кайдалова