В Чувашии на реконструкцию дорог направят 12 млрд рублей
В Чувашии в 2026 году на дорожное хозяйство региона направят 12 млрд руб. Власти республики планируют восстановить 600 км дорог, а работы охватят 1088 объектов, сообщает пресс-центр республики.
По словам председателя правительства Чувашии Сергея Артамонова, одним из главных проектов станет обновление дорог, по которым передвигалась тяжелая техника при строительстве трассы М-12. На эти цели в 2026–2028 годах предусмотрено 2,6 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов.
Восстановление 11 участков общей протяженностью 75 км пройдет в Ибресинском, Канашском, Порецком, Шумерлинском и Янтиковском округах.
Кроме ремонта дорог, в Чувашии в этом году планируют построить и реконструировать 12 км дорог, отремонтировать шесть искусственных сооружений и обустроить 23 км наружного освещения вдоль региональных трасс в населенных пунктах.