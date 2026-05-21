Суд арестовал 4 тысячи гектаров земли на границе Башкирии и Челябинской области

Прокуратура Башкирии требует вернуть в государственную собственность участок площадью более 4 тыс. га в Ташбулатовском сельсовете Абзелиловского района. Ведомство обратилось в арбитражный суд Башкирии с соответствующим заявлением. Истец настаивает на аннулировании договоров аренды, по которым земли перешли к сельскохозяйственному кооперативу имени Кусимова, а затем к компаниям «Кусимово» и «Кусим». С последней прокуратура просит взыскать 674,5 тыс. руб. в пользу регионального министерства земельных и имущественных отношений.

Земля сельскохозяйственного назначения находится рядом с границей Башкирии и Челябинской областью. На время рассмотрения дела арбитражный суд арестовал спорный участок и имущество ООО «Кусим» в пределах 674,5 тыс. руб.

Третьими лицами в деле будут участвовать минэкологии и минлесхоз Башкирии, региональные управления Росреестра, Росимущества, Федеральной антимонопольной службы и Россельхознадзора. Следующее заседание по делу назначено на 22 мая.

Идэль Гумеров