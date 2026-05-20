Впервые в 2026 году ребенок выпал из окна в Удмуртии

В Удмуртии годовалый ребенок выпал из окна. Он выжил. Это первый подобный случай в 2026 году, сообщила во «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

«Годовалый ребенок жив, но с тяжелыми травмами. Родители были дома, за доли секунд произошло несчастье»,— написала она.

Госпожа Авдеева отметила, что с наступлением жаркой погоды многие окна оставляют открытыми, а москитные сетки от падения не спасают. Она порекомендовала не оставлять детей без присмотра и убрать предметы, с помощью которых ребенок может забраться на подоконник.