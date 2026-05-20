Хирурги Удмуртии спасли пациента со сквозным проникновением арматуры в груди

Торакальные хирурги ижевской ГКБ №9 спасли пациента с раной грудной клетки после сквозного проникновения арматуры. Пострадавший получил ранение на стройке, сообщили в минздраве Удмуртии.

«В результате несчастного случая инородное тело прошло в 1-2 см от крупных сосудов. Ситуация осложнялась тем, что арматура прошла насквозь, и нужно было вытащить ее так, чтобы не повредить внутренние органы и сосуды, питающие сердце»,— рассказал врач-хирург, заместитель главврача ГКБ №9 Сергей Старовойтов.

Спасатели и сотрудники службы скорой помощи доставили пациента в хирургическое отделение. Бригада торакальных хирургов удалила инородное тело, обработали рану и ушили поврежденные ткани. Пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.