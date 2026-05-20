Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чайковском установили размер выплаты за привлечение контрактников на СВО

Дума Чайковского округа утвердила на 2026 год единовременную выплату за содействие в заключении контрактов с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер выплаты составит 150 тыс. руб. Финансирование будет производиться из средств резервного фонда муниципалитета.

Решение вступит в силу со дня официального опубликования.