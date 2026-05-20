Суд арестовал уфимца по обвинению в избиении матери погибшего младенца

Калининский районный суд Уфы по ходатайству следователя заключил под стражу 35-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) своей супруге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным следствия, 13 мая нетрезвый фигурант дела, находясь дома, во время ссоры избил ее руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. У пострадавшей диагностировали перелом ребер и левосторонний пневмоторакс.

Он будет находиться под стражей до 17 июля текущего года.

По данным «Ъ-Уфа», фигурант дела — отец трехмесячного ребенка, умершего утром 16 мая в квартире на улице Лесунова в уфимском микрорайоне Инорс. Как отмечала пресс-служба СКР Башкирии, в момент гибели младенец находился дома с отцом. Следственный отдел по Калининскому району Уфы управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

