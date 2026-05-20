В Свердловском районе Перми из-за антисанитарии закрыли кулинарию

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали кулинарию в Свердловском районе Перми. Ранее при проверке предприятия общественного питания были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В частности, было установлено, что в заведении по адресу: ул. Куйбышева, стр. 147/1, не осуществлялся производственный контроль, нарушалась последовательность технологических процессов, пищевая продукция принималась без маркировок и сопроводительной документации. Продавец-кассир работала в личном спортивном костюме, а ее сумочка и телефон находились в производственной зоне. Также там не был надлежащим образом оборудован туалет для персонала и посетителей, отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений и обработки инвентаря. Здание, в котором располагалась кулинария, не подключено к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания населению, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.