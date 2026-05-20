Опрос: половина работающих ижевчан хотели бы найти подработку

22% опрошенных экономически активных жителей Ижевска рассказали, что имеют подработку. Еще 50% респондентов хотели бы найти источник дополнительного дохода. Как следует из опроса сервиса SuperJob, заработком на стороне не интересуются 28% горожан.

Наиболее активно подработку ищут представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медицинских сестер дополнительный заработок есть у 42% работников, врачей — 38%, главных бухгалтеров — 37%, учителей — 33%.

Чаще ищут подработку горожане в возрасте 25—35 лет (29%), реже — молодежь до 25 лет (16%). С повышением уровня зарплаты растет доля тех, кто имеет дополнительный источник дохода: среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. она составляет 24%, среди получающих меньше — 19%.

Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме, — 39%. Среди полностью удаленных сотрудников доля подрабатывающих составляет 23%, а среди тех, кто каждый день ходит на работу, — 18%.