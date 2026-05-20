ИП из Удмуртии заплатит 4,5 млн рублей за ввоз 11 авто по льготному утильсбору

С предпринимателя из Удмуртии взыщут 4,5 млн руб. за неоплаченный утильсбор после ввоза 11 иномарок из Белоруссии якобы для личного пользования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Установлено, что ответчик ввозил автомобили в Россию с апреля по сентябрь 2022 года. При расчете утильсбора он использовал льготный коэффициент (0,26) и платил по 5,2 тыс. руб. за каждое транспортное средство (ТС).

Однако, как установила Пермская таможня, автомобили ввозились для предпринимательской деятельности. В этом случае коэффициент утильсбора рассчитывается в диапазоне от 6,1 до 24,01 в зависимости от возраста ТС и мощности двигателя. Истец потребовал уплатить утильсбор в полном объеме, но в добровольном порядке бизнесмен этого не сделал.

Выяснилось, что у ответчика в собственности находится пять автомобилей. Ввезенный транспорт в ГИБДД на первичный регистрационный учет ставили иные лица. Первомайский райсуд Ижевска удовлетворил исковые требования Пермской таможни. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность этого решения.