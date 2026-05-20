В Оренбурге пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков

В Оренбурге пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. В апреле наркополицейские в подъезде многоквартирного дома по ул. Всесоюзной задержали 31-летнего местного жителя, причастного к предполагаемому сбыту наркотических средств. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По данным ведомства, из специально оборудованных мест в подъездах изъяли четыре свертка с порошкообразным веществом. В доме подозреваемого изъяли еще 62 свертка с наркотическими веществами, 44 из которых находились в спальне детей под батареей. Подозреваемый сообщил сотрудникам полиции о своем подельнике, с которым они распространяли наркозависимым лицам запрещенные вещества.

Во время обыска в квартире второго подозреваемого — 36-летнего местного жителя — оперативники обнаружили лабораторию по производству наркотических веществ. Было изъято лабораторное оборудование: стеклянные колбы, воронки, фильтры, магниты, упаковочные и фасовочные материалы, прекурсоры и мефедрон.

Кроме этого, злоумышленники организовали онлайн-магазин для бесконтактного сбыта наркотиков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Руфия Кутляева