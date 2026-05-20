В Иглинском районе в ДТП погиб 13-летний ребенок
По вине нетрезвого водителя в Иглинском районе погиб 13-летний школьник, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.
Авария произошла на 25-м км дороги Иглино — Красный Восход. По предварительной информации, 22-летний нетрезвый местный житель без водительского удостоверения за рулем СеАЗ не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП скончался 13-летний пассажир, племянник водителя.
Медицинское освидетельствование водителя показало превышение нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Водителя доставили в отдел полиции.
Прокуратура организовала проверку.