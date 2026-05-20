В Самаре в ДТП пострадали двое пассажиров автобуса

Во вторник, 19 мая, в 21:25 (MSK+1) в Самаре на ул. Коммунистической рядом с домом №7 произошло ДТП с участием автобуса «Лотос» маршрута №90 и автомобиля Toyota Camry. Телесные повреждения получили пассажиры автобуса: женщины 1959 и 1948 годов рождения. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель автомобиля при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся во встречном направлении прямо. В результате транспортные средства столкнулись.

На момент ДТП в автобусе находилось 8 пассажиров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева