В Самаре в ДТП пострадали двое пассажиров автобуса

Во вторник, 19 мая, в 21:25 (MSK+1) в Самаре на ул. Коммунистической рядом с домом №7 произошло ДТП с участием автобуса «Лотос» маршрута №90 и автомобиля Toyota Camry. Телесные повреждения получили пассажиры автобуса: женщины 1959 и 1948 годов рождения. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, водитель автомобиля при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся во встречном направлении прямо. В результате транспортные средства столкнулись.

На момент ДТП в автобусе находилось 8 пассажиров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева