Объемы железнодорожных перевозок в Башкирии почти не изменились за год

С января по апрель на железнодорожные станции Башкирии погружено более 7,6 млн тонн различных грузов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД). В первые четыре месяца прошлого года объем погрузки составил около 7,5 млн тонн, что ниже показателей 2024 года на 3,2%.

В апреле погрузка на станции составила 1,9 млн тонн — это на 2,1% больше, чем в тот же месяц 2025 года. В частности, на 9,3%, до 1 млн тонн, увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов.

Идэль Гумеров