«Омсктрансмаш» возглавил экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов назначен временным генеральным директором Омского завода транспортного машиностроения (АО «Омсктрансмаш»). Он приступил к своим обязанностям с 18 мая, следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее предприятие возглавлял Василий Ковалев. Он занимал пост гендиректора «Омсктрансмаш» с 2022 года.

Господин Орлов родился в поселке Дебальцево Донецкой области. Более 15 лет он работал на машиностроительном предприятии «Звездочка» (Северодвинск). В 2008–2011 годах был назначен гендиректором ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград), после чего перешел на должность директора по производству калининградского автосборочного предприятия «Автотор-Холдинг».

С 2012-го по 2020 год Игорь Орлов занял пост губернатора Архангельской области. После отставки возглавил судостроительный завод «Северная верфь».

Александра Стрелкова