В аэропорту Калининграда задержаны и отменены 13 рейсов

В аэропорту Храброво в Калининградской области зафиксированы задержки и отмены 13 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С задержкой отправятся семь рейсов в Санкт-Петербург, также отменены два вылета в Москву. Кроме того, изменения в расписании коснулись рейсов в Казань, Чебоксары, Тюмень и Уфу.

Ранее Росавиация предупреждала, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки расписания в калининградском аэропорту.

Матвей Николаев