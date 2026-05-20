Определен подрядчик для ремонта участка Комсомольского проспекта в Перми

Победителем конкурса на право реконструкции в Перми участка Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне признано ООО «Техдоргрупп». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 95,8 млн руб.

Как указано в техническом задании, протяженность участка составляет 214, 9 м., из них тротуары – 212,9 м. К работам требуется приступить 1 июня 2026 года, сдать объект — 24 сентября 2026 года.

ООО «Техдоргрупп» основано 8 мая 2009 года и зарегистрировано в Перми. Основной профиль деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2025 году выручка компании составила 8,22 млрд руб., что на 86,9% выше показателя 2024 года (4,4 млрд руб.). Чистая прибыль также выросла — до 117,6 млн руб. против 67,9 млн годом ранее, увеличившись на 73,3%.