Группу сибиряков осудят за хищение сырья из нефтепровода «Омск—Иркутск»

Нижнеингашский райсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело о хищении сырья из магистрального нефтепровода «Омск—Иркутск». Членам преступной группы вменяют в вину кражу (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, организатором преступной схемы стал житель Томска, имеющий опыт в оптовой торговле нефтью. Он узнал о незаконной врезке в трубопровод в районе поселка Нижняя Пойма, после чего привлек своего знакомого, который владел нефтебазой в Республике Хакасия. Предприниматель, в свою очередь, подключил еще двух своих подчиненных и нанял водителя.

Фигуранты дела, установили правоохранители, перекачивали похищенную нефть в подземные емкости на арендованной базе и вывозили ее под видом мазута с подложными документами на нефтебазу в Хакасии. На месте фигуранты дела перерабатывали сырье и сбывали его через подконтрольные организации.

Ущерб АО «Транснефть — Западная Сибирь» от реализации преступной схемы в 2022-2025 годах превысил 16,6 млн руб. В отношении владельца нефтебазы уголовное дело приостановлено в связи с его убытием в зону СВО.

Александра Стрелкова