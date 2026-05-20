В Башкирии выделят более 53 млн рублей на обработку от грызунов

В этом году в Башкирии дератизация охватит около 91,8 тыс. га, сообщил на совещании правительства министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Мероприятия обойдутся в 53,5 млн руб.

Обработку от грызунов, как и дезинфекцию и дезинсекцию, в регионе проводит Республиканский центр дезинфекции, подведомственный минздраву. Санитарно-профилактические мероприятия финансируются за счет субсидий из бюджета, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

