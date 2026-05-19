Глава СКР хочет знать детали драки с участием цыган в волгоградском селе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по поводу конфликта между местными жителями и представителями цыганской диаспоры в селе Солодушино Волгоградской области. Речь идет о публикациях в СМИ и соцсетях, где сообщается о систематических противоправных действиях со стороны цыган, сообщили в информцентре СК.

По информации СМИ, 13 мая цыгане избили 12-летнюю девочку, которая решила прогуляться в местном парке. Эту территорию они считали своей и напали на ребенка. На помощь школьнице пришли мать и ее подруга, после чего началась потасовка с участием нескольких человек. В сети появились видео, на которых дерутся женщины, в ход идут метлы, палки и швабры.

Однако глава поселения Елена Токарева изложила иную версию корреспондентам V1.RU: конфликт начался из-за маленькой собаки, которая бросалась на цыганских детей. «Дети поругались между собой в парке вечером. Русские были с маленькой собакой. Но эти маленькие собаки хуже больших. Кидаются, хватают за ноги. Цыганские дети попросили убрать собаку. Началась словесная потасовка, которая переросла в драку между взрослыми. Что касается палок — это была защитная реакция. Русские обратились в полицию с побоями, цыгане не стали, не захотели раздувать конфликт дальше», — цитирует издание госпожу Токареву. Глава поселения добавила, что «мамы раздули этот конфликт», и пострадавшие были с обеих сторон.

Елена Токарева также заявила, что 15 мая пыталась урегулировать конфликт. С ее слов, цыганская семья «хотела попросить прощение, но русские извинения не приняли».

В администрации Николаевского района отрицают национальную подоплеку. Глава района Анжелика Гребенникова на своей странице во «Вконтакте» написала, что к драке привела бытовая ссора. «Ситуация в селе Солодушино спокойная и находится на контроле органов местного самоуправления. Прошу жителей Николаевского района не поддаваться на возможные провокации и пользоваться только проверенной информацией, размещаемой на официальных ресурсах», — заявила она.

На данный момент задержаны девять участников инцидента. ГУ МВД по региону проводит проверку.

Волгоградское СУ СКР тоже начало проверку по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ). Александр Бастрыкин дал указание руководителю областного управления Василию Семенову отчитаться о ее ходе.

Ранее сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщала, что жительницу села Солодушино признали виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Ей назначен административный арест на одни сутки.

В релизе сказано, что 18 мая в селе Солодушино девушка созвала родственников для разбирательства с оппонентами из-за бытового конфликта. В итоге у магазина на ул. Советской собрались не менее 15 человек, между которыми началась драка. Жительница вину признала полностью.

В полиции сегодня также сообщили, что еще двое участниц конфликта отправлены в изолятор, третьей назначен штраф в 10 тыс. руб., а четвертой — принудительные работы.

Нина Шевченко