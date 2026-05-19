«Новый поток» исчерпан

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО «Сбербанк» к оренбургскому ООО «Нефтяная компания "Новый поток"» — бывшей структуре группы New Stream Дмитрия Мазурова. Банк требовал взыскать с компании 91 млрд руб. Иск был подан в мае прошлого года, подробности дела не раскрывались. В сентябре суд вовсе начал рассматривать дело в закрытом режиме. Группе New Stream принадлежал Антипинский НПЗ в Тюменской области. В 2019 году предприятие обанкротилось. Сумма требований кредиторов превысила 340 млрд руб., большую часть которых требовал Сбербанк. Одновременно с этим был признан несостоятельным Дмитрий Мазуров по иску иностранной компании.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Определение Арбитражного суда Москвы о прекращении производства по делу опубликовано 15 мая. В документе лишь указано, что «судебный акт вынесен по делу, рассмотренному в закрытом судебном заседании». Иск Сбербанка о взыскании с ООО «Нефтяная компания "Новый поток"» 91 млрд руб. суд зарегистрировал в мае прошлого года, а в сентябре перевел процесс в закрытый режим. «Нефтяная компания "Новый поток"» была структурой группы New Stream Дмитрия Мазурова, ему же принадлежал Антипинский НПЗ.

ООО «Нефтяная компания "Новый поток”» создано 15 июня 2015 года. Согласно информации на сайте, компания владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений на территории Бузулукского района Оренбургской области. В 2024 году выручка компании превысила 66 млрд руб., прибыль — 12,5 млрд руб. В системе Kartoteka.ru список собственников не раскрывается.

В мае 2019 года АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» подало иск о собственном банкротстве, после того как Высокий суд Лондона заморозил активы Дмитрия Мазурова из-за иска VTB Commodities Trading. Сумма требований кредиторов превысила 340 млрд руб., из которых около 200 млрд руб. требовал вернуть Сбербанк.

Позже стартовала процедура самого Дмитрия Мазурова по иску иностранной компании Persit Services Inc. Задолженность перед иностранной организацией в размере $32 млн образовалась в рамках договора поручительства. Позже многомиллардные требования должнику в рамках арбитражного дела предъявили Сбербанк и ВТБ. В июле того же года бизнесмена арестовали по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка. Четырехэтажную квартиру владельца Антипинского НПЗ оценили в 752,6 млн руб. В 2020 году арбитражный суд признал Дмитрия Мазурова банкротом. Общая сумма требований кредиторов составила 226 млрд руб. В мае 2021 года НПЗ был продан ООО «Русинвест» за 110,867 млрд руб.

В декабре 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил предпринимателя к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, особо крупной растрате и причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда Дмитрий Мазуров должен выплатить Сбербанку 21,1 млрд руб. В колонию также отправили сообщника бизнесмена Александра Курилова.

Получить комментарий от Сбербанка «Ъ-Волга» на момент сдачи текста не удалось.

Как поясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, вполне возможно, стороны заключили мировое соглашение о сроках и порядке погашения долга во избежание наступления негативных последствий. «Возможно также, через рефинансирование кредита или финансирование со стороны бенефициаров ответчик рассчитался с этим конкретным долгом», — говорит эксперт.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что прекращение производства по делу о банкротстве в практике не является исключительно редким. «Например, основанием для прекращения может являться удовлетворение требований заявителя и прочих кредиторов, успевших включиться в процедуру, в том числе и третьими лицами. То есть даже в отсутствие у организации-должника средств для погашения долгов бенефициары, аффилированные или третьи лица могут удовлетворить требования к нему, а отсутствие обязательств является основанием для прекращения производства. Или между должником и кредиторами может быть заключено мировое соглашение о порядке и сроках удовлетворения требований. Наконец, решение об отзыве требований может принять сам кредитор по неким своим соображениям, например, решив, что банкротство должника более не отвечает его интересам; такое бывает, например, в ситуациях, когда должник выступает поставщиком кредитора и предлагает ему товары и услуги, обладающие уникальными характеристиками и свойствами, без которых он сам рискует нарушить обязательства по имеющимся у него контрактам», — говорит Александр Терентьев.

Сабрина Самедова