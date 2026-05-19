Главгосэкспертиза одобрила проект капремонта станции метро «Озерки» после доработки

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции метро «Озерки». Решение опубликовано в реестре ведомства 4 мая 2026 года. Петербургский метрополитен планирует закрыть станцию на ремонт в текущем году.

Конкретные сроки закрытия станции будут объявлены дополнительно после утверждения графика ремонта.

Кирилл Конторщиков