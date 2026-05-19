Сын петербургского миллиардера незаконно вывел более 20 млн с комбината ароматики

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики» к индивидуальному предпринимателю Яну Ерошевскому. Суд признал ничтожными договоры управления и займа, по которым с предприятия было выведено более 20 млн рублей, и обязал ответчика вернуть всю сумму с процентами, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в июле 2024 года американская компания «Регалия 28 Проперти Инвестмент» приняла недействительное корпоративное решение о смене управляющего комбината. После этого господин Ерошевский, действуя без законных полномочий, заключил с самим собой договоры и с августа по октябрь 2024 года перевел на личные счета 20,7 млн рублей. Из них 6 млн рублей пришлись на договор управления, еще 14,7 млн — на договор займа.

Суд взыскал с Яна Ерошевского всю сумму основного долга, проценты по статье 395 ГК РФ, превышающие 4,4 млн рублей, а также почти 590 тыс. рублей государственной пошлины.

Кирилл Конторщиков