Петербуржца задержали за стрельбу по женщине из окна дома

Сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе из пневматического ружья по прохожим. Инцидент произошел 15 мая у дома 15, корпус 1, по Меншиковскому проспекту. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый задержан, сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома 15 по Меншиковскому проспекту

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Инцидент произошел у дома 15 по Меншиковскому проспекту

По данным полиции, 15 мая в отдел поступило заявление от женщины, сообщившей, что с четвертого этажа дома по ней стрелял неизвестный мужчина. Прибывшим на место полицейским заявительница рассказала, что когда она с друзьями проходила мимо дома, мужчина с балкона сделал им замечание. В ходе вспыхнувшего словесного конфликта он достал пневматическое ружье и выстрелил в ее сторону.

Подозреваемым оказался 44-летний местный житель. При обыске у него обнаружена и изъята пневматическая винтовка и пули к ней. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Пострадавшей оказана необходимая помощь.

Кирилл Конторщиков