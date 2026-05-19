В Курской области скончался пострадавший при атаке БПЛА на огород

В больнице скончался 62-летний мужчина, получивший ранения в результате атаки в селе Марково Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Погибшего звали Виктор Дмитриевич, ему было 62 года.

Его 57-летняя супруга находится в реанимации, ей оказывается необходимая медицинская помощь. «Ъ-Черноземье» сообщал вчера, что в момент атаки мирные жители находились на огороде домовладения. Помимо пожилой пары, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии, погибла женщина 68 лет.

