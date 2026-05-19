На стройке Судебного квартала в Петербурге произошел взрыв

Вечером 19 мая на строительной площадке Судебного квартала на улице Добролюбова, 14 в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газового баллона грузового автомобиля подрядчика. По данным «Фонтанки», в результате происшествия один рабочий погиб, еще двое госпитализированы — один в тяжелом, второй в среднем состоянии. На месте работают Следственный комитет и МЧС.

Фото: Telegram-канал зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина

Фото: Telegram-канал зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков оперативно прибыл на место ЧП. Подробности инцидента выясняются.

Кирилл Конторщиков

