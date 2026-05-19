Калининградский морской порт передан в управление FESCO «Росатома»

Транспортная группа FESCO, входящая в контур управления госкорпорации «Росатом», с декабря 2025 года получила в управление АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП). Ранее актив был полностью обращен в доход государства по искам Генпрокуратуры и ФАС. По состоянию на середину 2024 года Росимущество консолидировало 98,25% уставного капитала порта, пишет «Интерфакс».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Процесс национализации КМТП проходил поэтапно. В мае 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры и ФАС взыскал в доход государства 46,5% акций, признав ничтожными две сделки купли-продажи 2020 и 2022 годов с участием британской Orneto Partners Limited Partnership и Дмитрия Пурима.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ еще 52% акций КМТП, находившихся на счетах Натальи Лысенко и Александра Колесника.

