Закопать за семь дней

Мэрия Нижнего Новгорода хочет ужесточить правила аварийных земляных работ: провести сами работы и восстановить благоустройство необходимо будет в течение семи дней. Эти изменения вносятся в обновляемые муниципальные правила благоустройства, и депутаты городской думы засомневались, что такой срок реален, однако поддержали проект решения.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству обсудила изменения к муниципальным правилам благоустройства, которые должны ускорить сроки завершения аварийных работ и благоустройства. В действующей редакции семидневный срок отводится только на восстановление благоустройства, включая газоны и цветники, а сроки самих работ прописываются в ордере. Проектом новых правил предполагается, что повторная выдача аварийного ордера одной и той же организации на одно и то же место аварии не допускается. Если за неделю весь комплекс работ сделать не успеют, потребуется подать заявку на включение их в оперативную адресную программу и получить ордер уже на плановые мероприятия, сообщила директор правового управления мэрии Ирина Маслова.

Работы вместе с благоустройством необходимо сдать после первых семи дней департаменту административно-технического и муниципального контроля.

В противном случае получатель ордера может быть привлечен к административной ответственности, уточнила госпожа Маслова.

Представитель муниципальных «Инженерных сетей» Алексей Мизин и депутат, замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин поинтересовались, что делать обладателю ордера на работы, когда в одном месте аварии встретятся три ресурсных организации. Ирина Маслова предположила, что в течение семи дней можно работать одновременно. «И первую ресурсоснабжающую организацию не накажут за то, что она не закрыла ордер? Пока это наоборот»,— парировал господин Мизин.

Аварии часто затрагивают несколько видов коммуникаций, и пока водоканал не завершит свои работы, «Инженерные сети» не смогут начать свои, напомнил Алексей Родин. На это Ирина Маслова ответила, что каждая организация может подать свою заявку и работать в свой семидневный срок.

«А как же благоустройство? Один ресурсник выполнил работы, но котлован остался открытым.

Второй ресурсник выполнил свои работы, котлован опять остался открытым. Но у нас есть семь дней и АТИ, которые стоят и смотрят на выполнение»,— продолжил господин Родин. Он назвал семидневный срок нереальным и спросил, почему выбрали именно такой. Докладчик ответила, что его мэрия уже обсуждала с заинтересованными сторонами и полагает достаточным.

Председатель комиссии Павел Пашинин констатировал, что шероховатостей у проекта еще много. Депутат предложил прервать дискуссию, поддержать проект правил благоустройства в целом и направить вопросы профильным подразделениям. Ирина Маслова посоветовала все вопросы урегулировать до заседания думы, так как дальнейшие изменения в утвержденных правилах благоустройства потребуют длительных процедур. «Жизнь сложна и многообразна, и все ситуации предусмотреть невозможно. Но решаем проблемы по мере их поступления»,— подытожила госпожа Маслова.

Как писал «Ъ-Приволжье», изменения, касающиеся земляных работ, городская дума обсуждала в 2025 году. Тогда депутаты рекомендовали их доработать. Одним из спорных вопросов была необходимость утверждения проекта восстановления газонов и цветников в уполномоченном департаменте или «Горкомэкологии».

Эта норма для плановых работ в новых правилах останется: восстанавливать газоны и цветники будут в соответствии с проектом, который подготовят представители муниципалитета.

Ирина Швецова