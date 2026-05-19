Петербург направил почти 16 млрд рублей на реставрацию памятников в 2025 году

Санкт-Петербург в 2025 году выделил на сохранение объектов культурного наследия почти 16 млрд рублей, исполнение бюджета по программам КГИОП достигло 99,9%. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Омельницкий. В 2026 году работы продолжаются на 57 объектах, включая Аничков дворец, а до 2030 года планируется отреставрировать фасады 255 жилых домов-памятников в историческом центре.

До 2030 года планируется привести в порядок фасады 255 жилых домов-памятников в центре города

Фото: Пресс-служба ВТБ

«2025 год стал для Петербурга годом серьезных реставрационных свершений. Мы направили на сохранение наследия почти 16 миллиардов рублей. За этими цифрами — возвращенные городу шедевры: фасады Владимирского собора в Кронштадте, Казанской церкви в Зеленогорске»,— отметил господин Омельницкий.

Знаковым событием он назвал завершение первой очереди реставрации дома Пашкова на Литейном, 37-39, где сейчас работает Дом реставратора. В 2026 году продолжаются работы еще на 57 объектах, включая Аничков дворец. Ведется реставрация фасадов 40 многоквартирных домов-памятников, начались работы на 11 зданиях Невского проспекта.

В рамках долгосрочной стратегии до 2030 года планируется привести в порядок фасады 255 жилых домов-памятников в историческом центре. Всего на территории Петербурга расположено более девяти тысяч памятников истории и культуры.

Кирилл Конторщиков