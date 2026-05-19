Полный пенсион

После смены руководства реготделения «Партия пенсионеров» решила усилить кадровый состав накануне сентябрьских выборов. Как стало известно «Ъ-Прикамье», в качестве кандидата в гордуму будет выдвинут бывший вице-мэр Перми Игорь Субботин. Также в предстоящих выборах примет участие экс-глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Господин Субботин ранее работал вместе с избранным в апреле председателем краевого отделения партии Алексеем Грибановым. Он же возглавит список «пенсионеров» на выборах в ЗС и гордуму. Также на место в думе от партии будет претендовать врач Сергей Дыбаль.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О планах «Партии пенсионеров» выдвинуть в качестве кандидата Игоря Субботина «Ъ-Прикамье» рассказали источники в партии. По их словам, Игорь Субботин будет выдвинут в Пермскую городскую думу, скорее всего, по муниципальной группе «Дзержинская».

Ранее в «Партию пенсионеров» вступил бывший глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Он тоже примет участие в выборах в качестве кандидата от партии. Какая это будет кампания, в Законодательное собрание или в Пермскую городскую думу, будет решено в ближайшее время.

«Это авторитетные и узнаваемые люди в территориях, по которым они будут избираться, поэтому ставка и была сделана на них»,— объяс­нил собеседник.

Игорь Субботин проработал на руководящих должностях муниципальной службы почти 16 лет. С 2009 года он возглавлял Дзержинский район Перми, после, в 2018-м, был назначен заместителем главы администрации города, где курировал сферу ЖКХ. В начале прошлого года господин Субботин покинул должность и сейчас работает руководителем управления логистики в АО «ПЗСП».

Валерий Кокшаров возглавлял Мотовилихинский район с 2012 по 2018 год. Ранее его трудовая деятельность была связана со службой в органах внутренних дел. Свою карьеру он начал еще во времена Советского Союза в ОБХСС. После ликвидации этой структуры перевелся в УБОП по Пермскому краю, где дослужился до начальника отдела по борьбе с коррупцией. После создания налоговой полиции перешел на службу в новое ведомство, которое через несколько лет было ликвидировано. В итоге он вернулся в МВД, где возглавил управление по борьбе с налоговыми преступлениями. Долж­ность главы района Валерий Кокшаров покинул после того, как с ним не был продлен контракт.

Напомним, в апреле в рег­отделении партии сменился председатель, им был избран бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов, который был замглавы администрации Перми в 2021–2023 годах и работал вместе с господином Субботиным. По данным «Ъ-Прикамье», Алексей Грибанов возглавит список «пенсионеров» как в Законодательное собрание, так и в гордуму. Вторым в «думском» списке станет пермский врач и основатель одноименной клиники Сергей Дыбаль. Предполагается, что при прохождении партией 5%-го барьера господин Грибанов станет депутатом ЗС, а его соратник — депутатом городской думы.

На сегодня региональное отделение «Партии пенсионеров» не представлено ни в Законодательном собрании Пермского края, ни в Пермской городской думе. В 2021 году на выборы в заксобрание по партийным спискам были выдвинуты главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин, бывший ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Колес­ников и руководитель АНО «Рейтинговое агентство независимой оценки качества услуг в различных социальных сферах» Роман Петухов. В целом «Партия пенсионеров» выдвинула 77 кандидатов по 20 региональным группам, набрала 4,75% голосов и не смогла преодолеть 5%-ный барьер, чтобы хотя бы один из ее кандидатов попал в состав представительного органа. На выборах 2006 года партия получила 11,65% голосов и четыре депутатских мандата, обогнав коммунистов.

Сейчас для участия в выборах в Законодательное собрание партия должна вы­двинуть кандидатов не менее чем в половине региональных округов, то есть минимум 15 человек. «В данный момент идут переговоры с рядом потенциальных кандидатов, это достаточно известные люди, причем далеко не все из них пенсионеры»,— пояснил источник. Отметим, что на днях в партию вступил 47-летний Александр Репин, который ранее был замруководителя аппарата регионального отделения «Справедливой России», а также представлял справедливороссов в краевом избиркоме.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что выдвиженцы не имеют серьезного политического веса и узнаваемости в широкой аудитории, так как являются, в первую очередь, управленцами, а не политиками. «Тем не менее, навык административного управления, возможно, и стал причиной, по которой выдвигают именно их. Для партии это будет, скорее, плюсом»,— говорит гос­подин Борисенко. Он добавил также, что «Партия пенсионеров» сможет «отобрать» голоса в основном у КПРФ и, возможно, незначительную часть у «Единой России».

По словам экспертов, шанс пройти необходимый барьер голосов с таким составом у «Партии пенсионеров» есть. Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что включение в списки кандидатов бывших чиновников в условиях жесткого кадрового кризиса имеет исторические параллели. По ее словам, сегодня для партии главная задача — преодолеть 5%-ный барьер, войти в краевое заксобрание и получить мандаты в Пермскую гордуму. «У результата партии в 2006 году несколько составляющих успеха, в том числе яркий список лидеров, совсем не пенсионного возраста. И хотя партия называется „пенсионерской“, она может расширить свой электорат за счет предпенсионеров и людей старше 50 лет. Возможно, мы еще увидим таких лидеров в ее рядах, и шанс повторить успех 20-летней давности будет как никогда близок»,— говорит госпожа Ознобишина.

Анастасия Леонтьева