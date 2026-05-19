Хинштейн: в Курске ускорили строительство футбольного манежа на Тускарной

В Курске активизировались работы на стройплощадке крытого футбольного манежа на улице Тускарной. Завезены металлоконструкции, активно проходит монтаж фасада. До конца года планируется полностью закрыть контур и «по максимуму выполнить отделочные работы». Об этом 19 мая сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Господин Хинштейн напомнил, что работы по строительству манежа были начаты еще в 2022 году, но затем стройка «зависла». Направленный аванс, где большую часть занимали федеральные средства, «был практически не отработан».

В августе 2025 года Александр Хинштейн приезжал на объект вместе с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. По итогам визита сообщалось, что изначальная стоимость проекта составляла порядка 2,5 млрд руб., однако региональные власти провели его оптимизацию — пересмотрели материалы фасада и площадь полей — в результате чего стоимость снизилась до 1,9 млрд. На тот момент на возведение основных конструкций манежа было потрачено 500 млн руб. из федеральных средств. Министерство спорта выразило готовность поддержать регион с завершением строительства.

Губернатор Курской области подчеркнул, что «пока подрядчик не выполнит все оплаченные авансом работы и не отчитается за них, новых средств направить ему не могут». Понимание с подрядчиком, по его словам, достигнуто.

«Еще один пример того, как куряне и власть оказались заложниками ранее принятых сомнительных решений. Но самое сложное, надеюсь, уже позади. Сейчас важно нарастить объемы, чтобы в следующем году завершить долгострой и открыть манеж, который должен стать новой точкой развития спортивной жизни в регионе»,— подчеркнул господин Хинштейн.

«Ъ-Черноземье» писал, что весной 2022 года контракт на строительством крытого футбольного манежа на месте стадиона «Меркурий» в курском парке «Боева дача» на улице Тускарной получило федеральное государственное унитарное предприятие «Госэкспертиза». Соглашение стоимостью 1,3 млрд руб. власти заключили с организацией как с единственным поставщиком — без проведения торгов. Такое решение принял региональный штаб по повышению устойчивости экономики области под председательством экс-губернатора Романа Старовойта. Однако по информации ЕИС «Закупки» в результате изменения условий контракта сейчас соглашение с «Госэкспертизой» оценивается в 65,6 млн руб. Вся сумма оплачена заказчиком, но подрядчик исполнил обязательства только на 25 млн руб.

Одновременно с этим заключен контракт стоимостью 1,23 млрд руб. с подмосковным ООО «Юг 2008» Виктории Кузнецовой. Субподрядчиками выступают столичное ООО Строительно-реставрационная компания Главинтерстрой« и новосибирское ООО «НЭП», которое находится в процессе ликвидации. По состоянию на 19 мая госзаказчиком фактически оплачено 617 млн руб., но информации об исполненных подрядчиком обязательствах в ЕИС «Закупки» нет. Срок исполнения контракта установлен на 7 мая 2027 года.

Денис Данилов