В Прикамье строительная компания в суде требует банкротства «Соликамскбумпрома»

ООО «Эдельвейс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании несостоятельным АО «Соликамскбумпром» Информация об этом содержится на ресурсе «Электронное правосудие», сумма задолженности комбината составляет 10,9 млн руб. Заявление подано 18 мая и пока к производству не принято.

ООО «Эдельвейс» зарегистрировано в Соликамске, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Как следует из картотеки арбитражного суда, ООО обратилось к «Соликамскбумпрому» в августе прошлого года с требованием о взыскании задолженности по договору подряда в размере 11,6 млн руб. в декабре прошлого года между компаниями было заключено мировое соглашение и утвержден график выплаты денежных средств. Однако вовремя средства выплачены не были и в феврале строительная компания обратилась в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Суд требование истца удовлетворил.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. Основная часть акций предприятия принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту. Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года СБП было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината ранее сообщило несколько компаний. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние.