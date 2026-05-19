В шести районах Коми ожидается чрезвычайный V класс пожарной опасности

В лесных массивах Койгородского, Княжпогостского, Удорского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского и Ухтинского районов Республики Коми прогнозируется установление V — наивысшего — класса пожарной опасности. Власти призывают жителей ограничить посещение лесов и строго соблюдать противопожарные меры. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, сообщили в службе ГО и ЧС Республики Коми.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с угрозой пожаров жителям рекомендовано: ограничить пребывание в лесах, не разводить огонь с использованием любого оборудования в лесных массивах, парках, скверах и местах массового отдыха, не допускать пала сухой растительности и сжигания мусора, не бросать непотушенные окурки и спички, пресекать шалость с огнем, не оставлять брошенными бутылки и битые стекла, способные сыграть роль линзы, а также не пользоваться пиротехническими изделиями.

Кирилл Конторщиков