Скоростной поезд между Псковской и Витебской областями могут запустить в 2026 году
Пилотный проект по запуску скоростного пассажирского поезда между Псковской областью России и Витебской областью Белоруссии может быть реализован уже в текущем году. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров. Министерства транспорта обеих стран готовы приступить к реализации, пишет ТАСС.
Министерства транспорта обеих стран готовы приступить к реализации
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Были свидетелями отчета наших министерств транспорта о запуске пассажирского трансграничного сообщения между близлежащими субъектами. Намечен следующий шаг в этом вопросе — это запуск скоростного электропоезда между Псковской областью и Витебской областью. Министерство транспорта готово уже в этом году приступить к реализации этого пилотного проекта»,— заявил господин Глазьев.
Проект направлен на развитие трансграничного сообщения в рамках Союзного государства и улучшение транспортной связанности регионов.