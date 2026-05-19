Скоростной поезд между Псковской и Витебской областями могут запустить в 2026 году

Пилотный проект по запуску скоростного пассажирского поезда между Псковской областью России и Витебской областью Белоруссии может быть реализован уже в текущем году. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров. Министерства транспорта обеих стран готовы приступить к реализации, пишет ТАСС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Были свидетелями отчета наших министерств транспорта о запуске пассажирского трансграничного сообщения между близлежащими субъектами. Намечен следующий шаг в этом вопросе — это запуск скоростного электропоезда между Псковской областью и Витебской областью. Министерство транспорта готово уже в этом году приступить к реализации этого пилотного проекта»,— заявил господин Глазьев.

Проект направлен на развитие трансграничного сообщения в рамках Союзного государства и улучшение транспортной связанности регионов.

Кирилл Конторщиков