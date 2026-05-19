Беспилотник ВСУ атаковал село в Курской области: есть пострадавшие

По селу Сторожевое Большесолдатского района Курской области ударил беспилотник. В результате ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У 69-летнего мужчины диагностированы слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, а также осколочные повреждения головы, шеи, рук и ног.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь на месте. После стабилизации состояния они будут доставлены в областной центр.

Вчера вечером из-за атаки БПЛА на частный дом в Глушковском районе Курской области один человек погиб и двое были ранены.

Алина Морозова