Силы ПВО сбили девять беспилотников над Ленинградской областью

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается.

Утром 19 мая власти региона объявили об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Спустя несколько часов начала работу противовоздушная оборона, был сбит первый беспилотник.

Как ранее писал «Ъ-Северо-Запад», в аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и выпуск рейсов. В настоящее время, по информации пресс-службы аэропорта, 36 рейсов задержано, 13 — отменены, с запасных ожидается 13 бортов. На момент написания материала ограничения отменены.

Карина Дроздецкая