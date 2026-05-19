Пензенцу дали 13 лет строгого режима за госизмену и призывы к насилию над военными РФ

Областной суд вынес обвинительный приговор 25-летнему пензенцу по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и призывах к экстремизму в интернете (ст. 280 УК РФ). Мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Пензенской области.

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Пензенской области

По данным суда, фигурант передал представителю Украины сведения о российском бойце СВО. Кроме этого, подсудимый писал в мессенджере комментарии с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В суде фигурант не отрицал свою причастность к преступлениям. Кроме лишения свободы, судья приговорила пензенца к одному году ограничения свободы и лишила на два года права администрировать сайты. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова