Нижегородская мэрия и коммунальщики разошлись в аварийной статистике

Департамент жилья Нижнего Новгорода и основные ресурсоснабжающие организации разошлись в статистике по числу аварий в отопительном сезоне 2025/26 годов. Информацию озвучили на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству, у всех динамика положительная, число аварий снизилось, но у департамента статистика более позитивная.

И. о. директора департамента Ирина Ключева представила информацию, основываясь на данных единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). По этой статистике общее число технологических нарушений снизилось на 21% относительно прошлого отопительного сезона, в зоне ответственности АО «ОКО» — на 8%; в зоне ответственности ООО «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») — на 23%.

По собственной статистике ОКО снижение произошло на 5%, по статистике «Теплосетей» — на 19%.

Другая статистика и у домоуправляющей компании Автозаводского района ООО «Наш дом», работающей в зоне «Теплосетей». Аварийность снизилась, но только на 5,7%, рассказал руководитель управляющей организации и депутат гордумы Владимир Аношкин.

Депутат и замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин предложил перевести статистику в единый формат и определиться, чья правдивее, так как она каждый раз не бьется.

Первый замглавы города Денис Скалкин пояснил, что у ЕДДС в статистику попадают только отключения с прекращением подачи ресурса, а у коммунальщиков — все, включая те, когда подачу ресурса снизили, но не прекратили вовсе. Он предложил столкнуть обе статистики и запросить данные по тем адресам, которые не попали в статистику ЕДДС.

Ирина Швецова