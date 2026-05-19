С 1 июня запускаются прямые рейсы из Петербурга в Шымкент

Авиакомпания SCAT Airlines объявила о начале регулярного прямого сообщения между Санкт-Петербургом и Шымкентом. Первый рейс запланирован на 1 июня 2026 года. Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Шымкент рассматривается авиакомпанией как транзитный хаб для полетов в Юго-Восточную Азию. Благодаря собственному терминалу и удобным стыковкам пассажиры смогут вылетать в Китай, Корею, Таиланд и другие страны.

«На протяжении многих лет студенты из Казахстана учатся в Санкт-Петербурге. Немало из них остаются здесь жить, создают семьи. Я не сомневаюсь, что новое направление окажется востребованным»,— отметил коммерческий директор SCAT Airlines Николай Буряков.

По его словам, на начальном этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю, а в следующем году частоту планируется увеличить до пяти.

Карина Дроздецкая