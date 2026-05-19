Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

С 1 июня запускаются прямые рейсы из Петербурга в Шымкент

Авиакомпания SCAT Airlines объявила о начале регулярного прямого сообщения между Санкт-Петербургом и Шымкентом. Первый рейс запланирован на 1 июня 2026 года. Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану

Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Направление станет вторым регулярным маршрутом перевозчика из Пулково после рейсов в Астану

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Шымкент рассматривается авиакомпанией как транзитный хаб для полетов в Юго-Восточную Азию. Благодаря собственному терминалу и удобным стыковкам пассажиры смогут вылетать в Китай, Корею, Таиланд и другие страны.

«На протяжении многих лет студенты из Казахстана учатся в Санкт-Петербурге. Немало из них остаются здесь жить, создают семьи. Я не сомневаюсь, что новое направление окажется востребованным»,— отметил коммерческий директор SCAT Airlines Николай Буряков.

По его словам, на начальном этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю, а в следующем году частоту планируется увеличить до пяти.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все