Суд оштрафовал помощника депутата Милонова за езду без прав в Луганске

Мировой судья судебного участка №82 Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Дмитрия Чурсова — помощника депутата Госдумы Виталия Милонова и муниципального депутата МО «Шушары». Ему назначен штраф в 30 тыс. рублей за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Господин Чурсов вину не признал, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Чурсов управлял автомобилем Skoda в Луганске

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Господин Чурсов управлял автомобилем Skoda в Луганске

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело поступило в петербургский суд из Ленинского районного суда Луганска. Согласно материалам, 5 февраля 2026 года Дмитрий Чурсов управлял автомобилем Skoda в Луганске, будучи лишенным водительского удостоверения с 12 мая 2025 года. В ходе разбирательства фигурант сообщил, что является служащим добровольческого корпуса, помощником депутата Госдумы Милонова и депутатом муниципального совета МО «Шушары». Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Кирилл Конторщиков