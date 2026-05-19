УФАС Петербурга возбудило дело против лаборатории «Хеликс»

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении лабораторной службы «Хеликс» по признакам нарушения закона о рекламе. Поводом послужила реклама дыхательного теста. Об этом сообщает пресс-служба городского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае подтверждения вины компании грозит административный штраф

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В случае подтверждения вины компании грозит административный штраф

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В УФАС сообщили, что в интернете распространялась реклама следующего содержания: «Цена за дыхательный тест на хеликобактер пилори (13С-уреазный) составляет 515 рублей». При этом на официальном сайте компании стоимость этого же теста указана в размере 2 415 рублей, а дополнительные условия в рекламе отсутствовали.

Как отмечают в ведомстве, в действиях лаборатории усматриваются признаки нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе», которая запрещает распространять информацию, содержащую не все существенные условия о товаре, если это вводит потребителей в заблуждение. В случае подтверждения вины компании грозит административный штраф.

Карина Дроздецкая