В Черноземье 21 мая ожидается жаркая и пасмурная погода, до +31°C

В четверг, 21 мая, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода. Возможна переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +17°C до +31°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +23°C, днем потеплеет до +30°C, вечером столбик термометра опустится до +26°C, а ночью будет +17°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +24°C, днем температура поднимется до +30°C, вечером она составит +26°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +23°C, днем повысится до +29°C, вечером будет +26°C, а ночью понизится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +24°C, днем — +30°C, вечером будет +26°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +23°C, днем поднимется до +29°C, вечером будет +26°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +25°C, днем — +31°C, вечером будет +26°C, а ночью — +19°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова