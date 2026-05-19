Жители Ленобласти гибнут от укусов гадюк после ранней весны

В Ленинградской области бригады скорой помощи всё чаще выезжают на вызовы к пострадавшим от укусов ядовитых змей, сообщили в пресс-службе региональной станции скорой медицинской помощи. Среди зафиксированных случаев уже есть летальные исходы. Причиной обострения ситуации стало аномально теплое начало весны, из-за которого змеи пробудились почти на месяц раньше срока.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Среди зафиксированных случаев укусов уже есть летальные исходы

В ведомстве отметили, что встречи с гадюками происходят с середины марта. В обычных условиях пик активности приходится на конец апреля – начало мая, но в этом году из-за раннего тепла змеи выползли раньше.

Медики подчеркивают, что в большинстве случаев змея кусает только в порядке самозащиты — когда на неё наступили, зацепили или потревожили. Спасатели рекомендуют при походах в леса и парки надевать высокую плотную обувь, внимательно смотреть под ноги и не пытаться ловить гадюк. При укусе необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кирилл Конторщиков