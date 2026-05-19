Ввод складов формата light industrial в Петербурге вырос почти вдвое

По итогам первого квартала 2026 года ввод в эксплуатацию объектов light industrial в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысил совокупный объем за весь 2025 год на 44%. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в компании Commonwealth Partnership (CMWP). До конца года девелоперы планируют ввести еще 32 тыс. кв. м.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году новое строительство такого формата помещений достигло 18 тыс. кв. м, что составило 2,4% от общего объема введенных складских объектов в Северной столице. По итогам первого квартала 2026 года показатель вырос до 12%.

«Сегмент light industrial демонстрирует устойчивую положительную динамику. Несмотря на общее снижение спроса в складской недвижимости, этот субрынок продолжает быть интересным для девелопера»,— отметил Андрей Амосов, старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге.

Общее предложение объектов light industrial классов А и Б в Петербурге и области на апрель 2026 года составило 117 тыс. кв. м. Доля свободных площадей — 15,7% (17,3 тыс. кв. м).

Карина Дроздецкая