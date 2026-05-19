Мантуров: машины из Китая не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, поступающие на российский рынок, не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. Это условие является обязательным для допуска продукции из КНР в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам Мантурова, китайские партнеры готовы предлагать модели электромобилей и гибридов, которые не пересекаются по классу с продукцией российского завода, но остаются востребованными у потребителей.

Вторым ключевым требованием со стороны России является высокий уровень локализации производства автомобилей на территории страны. Это условие также было озвучено первым вице-премьером в интервью телеканалу «Вести».

Таким образом, условия допуска китайских автопроизводителей включают как защиту интересов отечественного автозавода, так и требование развития собственного производства в России.

Андрей Сазонов