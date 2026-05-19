Андрей Рюмин рассказал о мерах по повышению производительности труда в Группе «Россети»

В Красноярске под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака прошел форум «Повышение производительности труда», где обсуждались меры для роста эффективности экономики и преодоления кадрового дефицита. Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарной сессии и рассказал о мерах, применяемых в электросетевом комплексе.

В мероприятии участвовали Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, представители промышленных и энергетических компаний. Было отмечено, что работа по повышению производительности проводится по поручению Президента России и является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов.

«Производительность труда напрямую влияет на общую эффективность. Поэтому этот вопрос, безусловно, находится в особом фокусе внимания»,– подчеркнул Андрей Рюмин.

Достичь результата помогают организационные решения – оптимизация процессов, исключение избыточной отчетности и дублирующих уровней управления. Хорошие эффекты дают технологические изменения: создание высокоавтоматизированных центров управления, развитие интеллектуального учета, внедрение дистанционного управления, систем искусственного интеллекта и роботизированных комплексов, выступающих в роли помощников специалистов.

Кроме того, сетевой комплекс является естественно-монопольной отраслью, и на повышение производительности здесь существенно влияет эффект масштаба. Поэтому, отметил Андрей Рюмин, большое значение имеют принятые на уровне Правительства РФ решения по созданию института системообразующих сетевых организаций и корректировке критериев соответствия ТСО.