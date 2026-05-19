Власти Коми договорилась о поставках китайского оборудования для нефтедобычи

Делегация Республики Коми на X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине провела переговоры с руководством Daqing Oilfield Company Limited. Стороны обсудили поставки китайского оборудования для нефтепереработки и газохимии, в том числе для перспективного газохимического комплекса в Воркуте. Геологические условия Тимано-Печорской провинции близки к тем, с которыми работает китайская компания.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Республика Коми — один из старейших нефтедобывающих регионов европейской части России. Сегодня нам нужно технологическое переоснащение. В фокусе — оборудование для нефтепереработки и газохимии, в том числе для перспективного газохимического комплекса в Воркуте»,— сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

В рамках ЭКСПО также был представлен туристический потенциал республики и проведен ряд деловых встреч. Стороны договорились о продолжении консультаций и подготовке конкретных контрактных предложений.

Кирилл Конторщиков